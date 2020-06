Prise en charge – Manifestation de patients infectés à Toamasina

Des patients infectés par le covid-19, pris en charge au Foyer social Canada à Toamasina, ont manifesté, ce weekend. Ils s’estiment « délaissés ». « Cela fait plus de vingt jours que nous sommes dans ce centre. Nous avons déjà terminé nos traitements. On ne nous a pas encore communiqué les résultats de nos tests. Nous avons besoin de savoir si nous sommes guéris ou pas encore», martèlent les manifestants. Leur plus grande inquiétude est le risque de re-contamination. Ils ne sont pas tranquilles avec l’admission de nouveaux porteurs du virus dans le centre où tous cohabitent dans une grande salle. « On peut attraper à nouveau le virus ici », craint un autre patient qui suppose être guéri.

D’autres se soucient de leur activité professionnelle. « À force de rester trop longtemps ici, nous pouvons perdre notre travail », indique un porteur de virus. Parmi ces manifestants, quelques-uns ont affirmé que leur test aurait été introuvable qu’ils ont dû le refaire. Le directeur régional de la Santé publique d’Atsinanana est venu dans ce centre pour tenter de calmer les manifestants. « Comme la capacité de notre laboratoire à Toamasina est limitée, nous sommes obligés d’envoyer des prélèvements à Antananarivo », souligne le médecin, pour expliquer les raisons du retard des résultats.

Les patients de Toamasina ne sont pas les seuls à exprimer leur mécontentement contre le retard de la sortie des résultats des tests. Plusieurs personnes sont bloquées dans les hôpitaux d’Antananarivo pour la même raison. La capacité d’accueil limitée des laboratoires en serait la raison, selon des responsables de laboratoire. Le Dr Célestine Vavy Razafiarisoa a, toutefois, promis aux manifestants de Toamasina de chercher des solutions en urgence.