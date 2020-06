Météo – Le temps venteux persiste

« Un amas nuageux persiste dans la partie Nord de la Grande île, il ne s’agit en aucun cas d’une tempête tropicale », selon les prévisions météorologiques. L’Alizé moyen influencera le temps dans la Grande île dans les prochaines 72 heures. Le vent soufflera fort, la vigilance forte houle sera encore maintenue entre la côte de Sainte-Marie et le Cap d’Ambre, entre Nosy-Be et Mahajanga et dans la côte Sud. « Les usagers de la mer sont priés de suivre les consignes des autorités locales », indique le prévisionniste.

Demain, le temps sera venteux. La côte Est de Mada­gascar aura des averses. Un crachin sera au rendez-vous dans la partie centrale. La température minimale sera de 11°C dans la région Vakinakaratra.