Covid-19 – Baisse du nombre de cas nouveaux

De vingt-sept avant-hier, le nombre de nouveaux cas est passé à dix-huit hier. Soit une baisse nette par rapport aux statistiques de la semaine dernière.

Les contacts étroits à éviter. Il s’agit du rappel réitéré par la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana après l’annonce de la détection de dix-huit nouveaux porteurs de covid-19. La région Analanjirofo enregistre quatre nouveaux contaminés et dans la région Atsinanana qui a pour chef-lieu Toamasina, six personnes sont hospitalisées pour la même raison. Dans la capitale, sept nouveaux malades sont admis dans les hôpitaux afin de suivre un traitement pour guérir du covid-19.

« Du moment que chacun se protège, la protection des autres s’accomplit d’office », indique la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana. Ce qui traduit une baisse considérable des nouveaux cas par rapport à la semaine passée où la moyenne était de quarante cas par jour.

Sur un total de cent trente et un prélèvements analysés, un cas positif, parmi les dix-huit détectés, est localisé dans la région Ihorombe dont le chef-lieu est Ihosy, à 603 km de la capitale sur la RN7 qui mène vers le Sud. C’est le premier cas de coronavirus rapporté dans cette région. Malgré la suspension des liaisons routières régionales, le coronavirus est détecté dans des localités reliées aux villes infestées par des routes nationales.

Depuis le début de la pandémie dans la Grande-île, plus de quinze mille tests ont été effectués pour identifier le coronavirus chez les personnes. Deux laboratoires de la capitale ont permis la découverte des dix-huit porteurs du covid-19 annoncés hier. De son côté, l’Institut Pasteur à Avaradoha a analysé cent douze prélèvements sur lesquels sont relevés les seize cas positifs. Deux autres, localisés dans la capitale, sont détectés par le laboratoire de l’hôpital HJRA à Ampefiloha.

Dix-sept malades guéris dont onze ayant suivi un traitement à Toamasina et six à Antananarivo sont également annoncés. Dans la capitale, parmi eux, se trouvent cinq patients pris en charge à l’hôpital de Befelatanana et un autre au centre hospitalier d’Anosiala. À Toamasina, un patient se retrouve en état grave à l’hôpital d’Analakininina tandis qu’au niveau de l’hôpital de Morafeno, quatre malades en état grave sont traités. L’hôpital de Befelatanana héberge quatre malades en état grave en ce moment. La stagnation est remarquée chez le nombre de patients en état grave, qui reste au chiffre neuf. Alors que le coronavirus a déjà fait dix morts, huit cent quatre-vingt-dix-sept malades sont en traitement et trois cent quatre-vingt-quatre patients sont déjà guéris