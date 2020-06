Agriculture – Mise en place de l’assurance risque climatique

Vulnérable. L’agriculture constitue l’un des secteurs les plus directement menacés par le changement climatique. En ce sens, une convention de partenariat entre le projet d’adaptation des chaînes de valeur agricoles (PRADA) et la compagnie d’assurance Aro. « L’idée est de fournir aux producteurs, un fonds de soutien, pour qu’ils puissent redémarrer leurs activités dans le cas où ils auraient été victimes d’intempéries ou de sècheresse à l’image des zones de production dans le Sud du pays » explique Linh Feldkötter, chef du projet PRADA.

Presque chaque année, les producteurs font face à des changements climatiques sévères et qu’à chaque fois, ils repartent à zéro, voire abandonnent leurs activités de production, faute de produit développé à cet effet. On estime à 1% du PIB national la perte de valeur causée par les changements climatiques à la production agricole chaque année.

« Le métier d’agriculteur est devenu un métier vraiment à risque, malgré que le ministère prône le développement de l’entrepreneuriat Agricole. Les institutions financières restent réticentes par rapport au manque de garantie, malgré quelques fonds mis à disposition en faveur de l’inclusion financière. Ceci rend encore plus difficile l’accès au financement pour les producteurs » explique Lucien Ranarivelo, ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche. L’objectif est multiple à l’instar de la promotion de l’inclusion financière et la professionnalisation des producteurs.