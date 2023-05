SÉCURITÉ ALIMENTAIRE – Réduire à 5% le taux de malnutrition dans le Boeny

Le taux de malnutrition alimentaire, enregistré à Madagascar, étant sévère avec 8% en 2022, l’objectif est de le ramener à 5% en 2026. Ce, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’actions national multisectoriel pour la nutrition (Pnamn). C’est ainsi que s’est exprimé le coordonnateur régional du bureau régional de la Sécurité alimentaire de Boeny, Odon Randriakotomihaja. Selon les statistiques fournies, le taux de malnutrition était de 12% dans le Boeny en 2022, alors que dans les autres régions, le taux de malnutrition chronique a affiché 31,43%. « L’objectif est de le baisser à 5% également en 2026. Sur les quarante-cinq communes dans la région Boeny, onze sont touchées par la malnutrition alimentaire sévère », déclare le coordonnateur. C’était lors de la première réunion du groupe régional de suivi-évaluation (GRSE), qui s’est déroulée dans la salle de réunion du bloc administratif à Ampisikina, le vendredi 12 mai. Le directeur de l’Infor­mation et de la protection civile (DIPC) dans la région Boeny, le colonel Vohason Mitovosoa, a souligné l’importance du contenu de la réunion. « Celle-ci a consisté à examiner et à évaluer les efforts déployés pour lutter contre la malnutrition alimentaire dans la région. Des discussions et des solutions pour améliorer la transmission de l’information sur les efforts déployés à la base, ont été avancées. Ainsi, elles seront en adéquation avec la situation dans la région Boeny », précise le DPCI. La réunion du GRSE se tient tous les trois mois. Les efforts de lutte contre la malnutrition alimentaire déployés par différents secteurs de la zone, figurent parmi les motivations du groupe à renforcer le combat.