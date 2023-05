MEURTRE – Une femme décapitée et son œil volé

Crime odieux. Une femme, dans la soixantaine, a été décapitée, dans le fokontany de Mangarahara-Andohanilakaka, du district d’Ihosy, dimanche soir. Son œil droit ne serait plus là quand sa tête a été retrouvée, hier. Elle était charbonnière. Trois malfaiteurs ont cherché à appréhender son fils, sa petite-fille et elle sur le chemin du retour vers la maison. D’après son fils, il a immédiatement fait tomber le sac de charbon et résisté aux bandits. Il a reçu de violents coups. Néanmoins, il est parvenu à entrainer sa fille et à fuir. Sa mère a été abandonnée. C’est lui qui a donné l’alerte. Le fokonolona et les forces de l’ordre ont découvert le corps sans vie de la sexagénaire le soir même. Ils ont récupéré sa tête à un kilomètre de là. « Au total, cinq charbonniers d’Andohanilakaka ont subi le même sort. Deux d’entre eux se sont faits arracher leurs globes oculaires », rapporte un confrère local. Des officiers de la gendarmerie se sont rendus sur place pour renforcer la recherche, tandis que l’enquête a été confiée à la police nationale. L’Organe mixte de conception a été informé des faits.