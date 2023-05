MAHAJANGA – Vingt-et-un sapeurs-pompiers attestés par Hochfelden

La remise d’attestation aux vingt-et-un sapeurs-pompiers de la commune urbaine de Mahajanga a clôturé la mission de l’Amicale des sapeurs-pompiers d’Hochfelden à Mahajanga, jeudi. Cela s’est déroulé durant la réunion de restitution organisée à l’hôtel de ville. Les vingt-et-un sapeurs-pompiers ont pu acquérir plus d’expériences et étoffer leurs connaissances en matière de lutte contre les incendies et de secourisme. Ils se sont aussi initiés à l’utilisation du matériel de secours routiers, comme celui de désincarcération. « Nous sommes toujours aussi fiers de soutenir les sapeurs-pompiers de la commune urbaine de Mahajanga », indique le président de l’Amicale des sapeurs-pompiers d’Hoch­felden, Philippe Dettling. Des lots vestimentaires pour améliorer l’équipement de secours, à savoir des t-shirts, polos, sweat, pantalons, combinaisons, casquettes, gilet, pulls, survêtements, ont été remis durant la cérémonie. La présidente de la délégation spéciale, Tonganirina Zafiarinefo Velomary, a soutenu le privilège de la commune urbaine de Mahajanga, d’avoir un partenaire tel que les sapeurs-pompiers de Hochfelden. « La délégation spéciale souhaite la pérennité de la coopération. Que ces équipements soient aussi utilisés à bon escient. Nous vous souhaitons un bon retour chez vous et réitérons nos vifs remerciements à nos amis sapeurs-pompiers de Hochfelden en Alsace », termine-t-elle