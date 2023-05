MAHAJANGA – Reprise des coupures intempestives 

Grogne des abonnés de la Jirama à Mahajanga depuis jeudi. Les séries de délestages tournants ou coupures intempestives ont recommencé après une semaine de fausse trêve. Le pire est que les habitants n’ont pas été avertis comme il est d’usage. Ils ont été surpris par la reprise des coupures alors que tout le monde espérait qu’il n’y en aura plus. « Nous avons été enduits en erreur par la déclaration des responsables, il y a dix jours. Nous avons rempli nos frigos de poissons, de fruits de mer, de viande. On a tout perdu en une journée car l’électricité était coupée durant une demi-journée, de surcroit deux fois dans la même journée », déplore un restaurateur de Mahavoky-atsimo. Les travaux de photocopie et d’impression ont été de nouveau suspendus pour certains. Samedi, des salons de coiffure ont fermé une demi-journée à Mangarivotra. Les cultes de dimanche ont également été perturbés par le délestage dans la ville de Mahajanga.