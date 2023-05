KICKBOXING – REAL FIGHT I – Cinq combats de défi électriques

Redynamisation. Dans le but de multiplier les combats, surtout à la veille de l’organisation des Jeux des Iles sur le sol malgache, au mois d’août, le club Kickboxing Avenir (KBA) organisera une compétition dénommée «Real Fight», le dimanche 21 mai au gymnase de Mahamasina. Le kickboxing fait partie, en effet, des vingt-trois disciplines de compétition. Trente combats y seront programmés, dont cinq combats de défi des élites. Le club organisateur a fait appel aux combattants parmi les mieux titrés sur la scène continentale et celle régionale. Huit grands champions monteront sur le ring. Odilon du FTBF défiera le vice-champion d’Afrique et multiple champion de l’océan Indien, Patrice Rasta du CKBLC chez les -63,5kg, et Jean Jorres du Cosfa affrontera, de son côté, Johnny du AFKM dans la catégorie des -54kg. Outre ses sacres nationaux, ce dernier a dans son palmarès des podiums mondiaux en savate boxe française et continentaux en kickboxing. Le dernier combat de défi qui figure dans la grille chez les hommes confrontera Faray du Scorpion et Boyka du Cosfa. Du côté des filles, Sandra KBA, combattra Prisca du KFAM chez les -52kg, et Anitah du Cisc sera opposée à Aline du FTBF chez les -56kg. Seize autres combats chez les seniors hommes, un chez les dames, cinq chez les juniors seront aussi au programme. Les techniciens du club organisateur seront très sévères sur les techniques utilisées par les combattants sur le ring. «Nous n’accepterons pas les styles d’autres sports de combat comme la savate boxe, le taekwondo ou autres. Dans ce cas, nous arrêteront tout de suite le combat et il n’y aura pas de vainqueur», lance-t-il. La cérémonie de face à face s’est tenue ce samedi, au restaurant Honor’A à Mahamasina.