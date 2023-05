JUDO – MONDIAUX DE DOHA – Haingo Ramiandrisoa rate à son tour son entrée

Deuxième représentante, deuxième défaite. Les deux porte-fanions féminins malgaches aux championnats du monde de judo, à Doha au Qatar, sont tous éliminés dès le premier tour. Après l’élimination précoce de l’ancien numéro un mondial junior, Laura Rasoanaivo chez les -70kg, Haingoniaina Durinah Ramiandrisoa, engagée dans la catégorie des plus de 78kg, s’est inclinée à son tour lors de son premier combat, samedi, face à la Coréenne Park Saetbyeol âgée de 21 ans. Cette dernière est double championne d’Asie en 2018 et 2019. Comme Laura, Haingo a été battue par ippon après trois «shido» à deux minutes et neuf secondes de combat face à une adversaire solide et plus expérimentée. «Elle est battue, mais elle a néanmoins fait un très bon combat. Elle a suivi toutes les consignes, mais l’arbitrage a été expéditif comme lors du combat de Laura», mentionne le directeur technique national, Mamy Randriamasinoro, encadreur technique des combattantes sur place. «J’ai donné le meilleur de moi-même, mais j’ai perdu… J’aurai encore beaucoup d’autres compétitions prochainement. Je tiens à rassurer que j’assurerai la médaille aux Jeux des Iles», confie Haingo après sa défaite. «La compétition est de très haut niveau. Les filles ont donné le maximum et nous reconnaissons nos failles», reconnait le premier responsable techni­que du judo malgache. «Notre participation a été pour nous une occasion d’échanger avec les techniciens d’autres pays, d’observer l’évolution du judo, d’analyser avant, pendant et après la compétition… Notre objectif est d’améliorer notre niveau», ajoute le technicien. Dans le calendrier de la Fédération malgache du judo figurent les championnats d’Afrique des cadets et juniors au pays, du 27 au 30 juillet, les Jeux de la Franco­phonie fin juillet, et les Jeux des Iles fin aout, outre les opens africains.