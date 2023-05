JEUX DES ILES – La Chine à la rescousse des athlètes malgaches

Le gouvernement chinois a remis à quatre fédérations sportives malgaches différents lots d’équipements. Une autre marque des bonnes relations entre les deux pays.

À moins de quatre mois de l’ouverture de la XIe édition des JIOI de 2023, qui aura lieu à Madagascar du 25 août au 3 septembre, le petit palais des sports de Mahamasina a été, hier après-midi, le cadre de la remise de différents lots de matériels pour les athlètes et les fédérations malgaches. La cérémonie s’est déroulée en présence du chef de l’État, Andry Rajoelina. C’est un don du gouvernement chinois qui a été, pour l’occasion, représenté par le chargé d’affaires auprès de l’ambassade, Zhang Wei. Quatre fédérations, celles de l’athlétisme, du tennis de table, du badminton et de l’haltérophilie, ont été les premières bénéficiaires de ces dons de très haute qualité de quatre conteneurs. Dans son intervention, le diplomate chinois a expliqué que « le gouvernement chinois et Madagascar ont tissé des liens avec cinquante ans de relations diplomatiques. La Chine continue à soutenir le développement du sport à Madagascar. Par ces divers lots, je souhaite tous mes vœux de succès aux athlètes malgaches et meilleurs succès aux Jeux des Iles de l’océan Indien ». En réponse, le ministre de la Jeunesse et des sports, André Haja Resampa, il a remarqué que c’était une grande journée à retenir pour le sport malgache. « Grâce aux accords de coopération entre les deux pays, quatre disciplines ont pu bénéficier de ces divers lots très importants, dont les uns serviront à préparer les athlètes et les autres seront utilisés durant les Jeux. Nous tenons à remercier le gouvernement chinois par son soutien au sport malgache. Je pense que les athlètes réussiront à réaliser de meilleures performances durant les JIOI», confie-t-il. Le président de la République, Andry Rajoelina, quant à lui, a été très clair en prenant la parole.

Soutien inconditionnel

« Pour moi, l’essentiel est maintenant de gagner, il ne suffit plus de participer. Si vous n’êtes pas sûr de gagner, mieux vaut ne pas participer. Pour réussir, il faut unir la force et le respect de la discipline. Je tiens à remercier le gouvernement chinois, surtout le soutien inconditionnel de la République populaire de Chine envers nos athlètes. » Toutes les fédérations bénéficiaires ont promis de faire leur maximum pour ramener le plus de médailles possibles en guise de reconnaissance de ces dons si importants. Hery Rambeloson, directeur technique de la Fédération malgache d’athlétisme, a indiqué que « la possession de tels équipements aide dans la quête de meilleurs résultats. Sur les cinquante-et-une médailles d’or à disputer pour l’athlétisme, l’objectif pour nous est d’en gagner plus de la moitié ».