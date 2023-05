INSTITUTION – L’Ecole nationale d’informatique célèbre son 40ème anniversaire

École Ingénieuse, les pépinières des élites informaticiennes » tel est le thème du 40e anniversaire de l’Ecole nationale de l’informatique, ENI de Fianarantsoa. L’ouverture officielle du 40ème anniversaire débutera ce 24 mai, puis se poursuivra par une célébration de trois jours au mois de juillet et se clôturera en décembre . L’évènement a pour but de marquer et de célébrer les 40 années d’existence de l’École. Il sera couronné par des festivités, des activités autour du numérique, des rencontres et échanges avec les entreprises, sponsors et partenaires, sorties de promotions et beaucoup d’autres activités. Tout cela en co-organisation avec l’Association des Étudiants de l’ENI (AENI) et l’Association des Anciens de l’ENI (AAENI). Le président de l’Associa-tion des anciens de cette prestigieuse école, le Dr Zo Reziky Zafimarina, lance un vif appel à tous les anciens de l’ENI, les entreprises, les institutions ayant bénéficié des meilleures compétences de l’établissement à apporter leurs pierres à la réalisation du projet de célébration du 40ème anniversaire de l’ENI qui sera marqué par la rénovation des infrastructures et de la construction de nouveaux bâtiments de l’ENI ainsi que la mise en place d’un labo d’intelligence artificielle. « C’est un projet ambitieux qui nous permettra de rehausser les valeurs de notre école. Sûrement, avec vos soutiens, nous atteindrons nos objectifs ».

Système LMD

L’ENI Fianarantsoa est un établissement d’enseignement supérieur implanté depuis 1983 suivant arrêté N°183/83 du 24 mai 1983. Elle est sous la tutelle de l’Université de Fianarantsoa. C’est le seul établissement public d’enseignement supérieur dispensant une formation technique de techniciens supérieurs et d’ingénieurs en informatique. Les activités de formation et de recherche organisées à l’ENI portent sur les domaines suivants : génie logiciel et bases de données, administration des systèmes réseaux, informatique générale. Avec le développement du système éducatif à Madagascar, l’ENI s’est récemment adaptée au système LMD depuis 2010. Basée au cœur de la ville de Fianarantsoa, ENI est une école proposant des formations du 1er jusqu’au 3ème cycle de Doctorat d’informatique. Tous les programmes, que ce soit la Licence Professionnelle en Informatique, les Masters ou les Doctorats Informatiques, délivrent un diplôme du Mministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique de Madagascar. ENI a pour mission d’offrir des expériences innovantes, produire des nouvelles connaissances, contribuer à la démocratisation du TIC à Madagascar. Et une vision d’accompagnement original des étudiants, une reconnaissance internationale en matière d’enseignement.