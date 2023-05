FIANARANTSOA – Une cargaison de bières s’écrase sur la RN7

Antsahandapa-Fianarantsoa a été le théâtre d’un accident de la circulation, hier après-midi. Une semi-remorque, chargée d’une cargaison de bière, s’est renversé sur la route nationale numéro 7. L’accident s’est produit dans l’après-midi d’hier au passage d’Antsahandapa- Fianarantsoa. Le conducteur du poids-lourd a eu plus de peur que de mal. Néanmoins, les dégâts matériels sont importants. La circulation s’est, par ailleurs, arrêtée net sur la nationale 7, lorsque l’accident est survenu. Le pire s’est produit lorsque le camion a fait une sortie de route. Quand le conducteur en avait perdu le contrôle, l’une des roues arrière-droit de la remorque a débordé de la chaussée pour glisser dans un ravin, emportant avec elle tout le poids du camion. En deux temps trois mouvements, tout l’arrière du poids lourd s’est renversé. Le tracteur est en revanche resté sur la chaussée mais il a été littéralement soulevé par le reste du véhicule. Les centaines de cageots de bière qui se trouvaient à l’intérieur, ont éventré la bâche pour s’écraser sur les lieux autour du camion accidenté. Cette scène de désolation a attiré une cohue d’individus dont certains semblaient avoir plus l’intention de s’emparer des bouteilles de bière éparpillées un peu partout sur les lieux de l’accident, que de venir en aide au chauffeur. Très vite alertées de la situation, les forces de défense et de sécurité se sont néanmoins rapidement rendues sur place pour faire en sorte de libérer la route au plus vite et de sécuriser au passage la cargaison renversée. De visu, les dégâts sont énormes. Une bonne partie des bouteilles de bière ont été endommagées bien que certaines semblent encore récupérables. Une enquête est ouverte. La cause et les circonstances de l’accident ne sont pas encore communiquées. Hier soir, la semi-remorque accidentée était encore sur place. La circulation avait déjà toutefois repris son cours normal.