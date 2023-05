EMPLOI – Difficulté des jeunes dans les entretiens d’embauche

Obstacle. Les jeunes ont du mal à trouver du travail. Ils sont bloqués aux entretiens d’embauche, selon la ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP), Gabriella Rahantanirina Vavitsara. « Ils ont de la capacité, mais échouent aux entretiens d’embauche. Ils ne savent pas quoi dire, comment faire, lorsqu’ils sont face au recruteur de la société. Ils ne savent pas comment se vendre », lance-t-elle, hier. Elle souligne que les jeunes ont besoin de coaching pour les orienter dans la recherche d’emploi. Une journée de formation et coaching se tiendra au CCI Ivato, le samedi 20 mai, pour aider les jeunes à évoluer dans les entretiens d’embauche et dans la recherche d’emploi. Cet évènement organisé par le METFP et le programme Anjara cible douze mille personnes, durant onze journées de formations. Parmi lesquelles, des lycéens, des étudiants, les diplômés et même des personnes qui n’ont pas fait d’études, des chercheurs d’emploi, des salariés en quête de développement personnel, et de confiance en soi, des entreprises qui veulent qualifier leurs collaborateurs. Des coachs certifiés et des techniques de Harvard Kennedy School et de Hec Univers Coaching seront appliqués durant cet événement. L’objectif du programme est de valoriser l’humain, donner la possibilité aux formés de croire en eux, de prendre confiance et d’agir dans ce sens.