ÉLECTIONS – Concertation régionale du FFKM à Mahajanga

La décision du Conseil œcuménique des Églises chrétiennes à Madagascar (FFKM), de s’impliquer dans le processus électoral à Madagascar cette année, a été prise à Ambatondrazaka l’année passée, lors de l’Assemblée générale des membres du Comité national de cette entité religieuse. Les trente-cinq régions du FFKM recevront tour à tour, pendant trois jours respectifs, la concertation régionale qui débouchera par une concertation nationale prévue au mois d’août. Mahajanga abritera ainsi la concertation régionale, du 13 au 15 juin, dont une journée sera consacrée à une réunion avec les forces vives dans l’ancienne province. Celle-ci s’étend jusqu’à Maevatanàna, Ambato-Boeny et Marovoay, avec la région Boeny et Mahajanga-ville. Afin de préparer cette assemblée régionale dans la province de Mahajanga, un culte de bénédiction et de collecte de fonds a été organisé au temple FJKM Ziona Famonjena dans le fokontany de Manga. Le représentant de l’Église catholique de Maha­janga, le R.P. Jean-Norbert Randriamihavo, a souligné, dans son homélie, l’importance de cette messe et de l’intérêt de la fraternité et de la coopération pour organiser l’accueil des invités à cette concertation régionale. « La fraternité consiste à apporter sa contribution dans l’organisation de ce grand rassemblement pour la nation. Le Saint-Esprit, que nous allons célébrer durant la Pentecôte, le 28 mai, ravivera sa flamme en chacun de nous pour que tous participent à l’organisation », exhorte-t-il. Le préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay, a été le seul représentant des autorités à ce culte. Les représentants des forces de l’ordre ont été aussi les grands absents. Le culte a subi, en outre, le délestage de dimanche après-midi.