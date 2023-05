ÉLECTION – La CENI revoit son budget

Une course contre la montre! La Commission électorale nationale indépendante (CENI) semble s’y engager depuis hier. L’objectif est clair: élaborer un nouveau projet de texte concernant le financement des prochaines élections dont particulièrement la présidentielle prévue en novembre… après que le gouvernement ait émis un « niet » plus ou moins catégorique à sa première proposition. Une réunion… à huis clos s’est tenue hier au siège de la Commission, avec un ordre du jour consacré spécialement à la révision des chiffres pour les différentes opérations dans le cadre des préparatifs et l’organisation de ces prochaines consultations. Mais il y a surtout l’urgence de faire passer ces nouvelles prévisions de financement dans le cadre de la loi rectificative des finances qui sera soumise au Parlement durant l’actuelle session ordinaire.

Moins disante

Lors d’une brève explication avant le début de cette réunion, Soava Andriamaro­tafika, rapporteur général de la CENI, a indiqué qu’«une telle révision s’est avérée indispensable après le refus du gouvernement de nous accorder le financement que nous avions demandé. Nos estimations étaient de 140 milliards d’ariary, alors que le gouvernement ne nous a octroyé que la moitié… Mais la CENI ne désarme pas. Nous comptons encore sur l’aide de l’État et nous allons faire de notre mieux avec tous les financements qui nous seront octroyés. C’est ce à quoi nous allons justement nous pencher durant cette réunion… ». Soava Andriamarotafika ajoute à cet égard que les financements pour toutes les opérations prévues seront passés au crible. Parmi ces opérations, il y a, entre autres les transports et les impressions des différents documents électoraux dont le bulletin unique qui va comporter les noms des candidats retenus, et les listes électorales, etc… En attendant, le rapporteur de la CENI chuchote, en ce qui concerne l’impression de ces documents… que la Commission envisage de trouver une imprimerie qui sera la moins disante. Et de même en ce qui concerne les transporteurs. « Voilà pourquoi nous en appelons aussi à la contribution des bailleurs de fonds pour tous ces besoins de financement », a-t-il conclu.