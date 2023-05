ART ORATOIRE – L’UCM et l’Université d’Antananarivo en quête de victoire à La Haye

L’Université d’Antananarivo et l’UCM font partie des 8 universités du monde entier à être qualifiées en quart de finale pour le « Concours international de débat francophone de La Haye 2023 ».

Le but ultime pour les deux équipes est de porter haut les couleurs du drapeau malgache ce mardi 16 mai. Les jeunes étudiants malgaches brillent dans le monde de l’art oratoire. L’équipe de l’Université d’Antananarivo est composée de Haingonirina Dorett, Christina Rasoanirainy, Andrianiaina Ramanan­toanina et Brenda Victoria Ravelojoelitafika. Cette équipe affrontera celle de l’Université libre de Bruxelles avec Hajar B., Guenaou Aymane, Amir Amini, ce soir à 20 heures. Le débat va être axé sur «la production d’outils pédagogiques pour les étudiants en éducation supérieure avec pour objet principal la protection de l’environnement et le développement durable dans toutes les disciplines. » Ce face-à-face contre l’Université libre de Bruxelles sera pour l’Université de Madagascar une occasion de montrer son talent en termes de débat.

Éloquence

« Pour faire face à cette étape de quart de finale, nous allons travailler sur notre argumentation. Nous avons essayé d’étudier le thème en profondeur et ainsi structurer notre fil d’idées» a fait savoir Brenda Ravelojoelitafika, une étudiante au sein de l’Université d’Antananarivo. Composée de Tandrify Fialofana Randriamaro­manana, Elcène Corelia Botobe et Joseph Rambinintsoa, l’Université Catholique de Madagascar débattra aujourd’hui à 11 heures avec l’Université de Tours, constituée par Amelle Aazouz, Loubna Slimani, Marianne Plée. Les deux équipes vont débattre sur le thème : «L’enseignement de plusieurs langues étrangères peut aider à la sauvegarde de l’enseignement du français dans les pays non francophones.» L’UCM se mesurera à l’université de Tours, tenant du titre. Avec l’éloquence de chaque membre, la qualité des raisonnements ainsi que leur approche originale et toujours innovante constitueront des atouts pour faire le poids avec le tenant du titre. D’après Elcène Corelia Botobe, « nous avons déjà pris le temps de nous imprégner du sujet tout en le décortiquant de long en large. Nous effectuons des recherches approfondies sur les deux positions afin de les peaufiner. Enfin, nous préparons nos prestations tout en tenant compte de la forme. »