Rallye Motul – Tahina et Ranto ouvrent leur palmarès

Première victoire dans un rallye pour l’équipage Tahina-Ranto sur Subaru. Le podium est totalement inédit.

Clap de fin sur le Rallye Motul 3ème édition qui s’est joué du 13 au 15 mai sur une distance de 128 km. Sur les trente voitures qui ont pris le départ au PC Sodiama Ankoron­- drano, dix-huit voitures ont franchi la ligne d’arrivée. Tahina-Ranto sur Subaru Impreza STI de l’ASACM avec un temps total de 01:38 :26 a pris la première place. Mamy-Tsiresy du club ARK ASACM sur Mitsubishi EVO 9 pointe à la seconde place avec un temps de 01 :40 :55,5 derrière TahinaRanto). La troisième place revient à Haja-Sylvie (mixte) du club TMF Rallye ASA TANA sur la voiture Mitsu­- bishi EVO avec un temps de 01 :41 :45,6. Le pilote d’expérience Hery-Be (Hery Rasoamaromaka) sur Peugeot 208 T16 est arrivé en cinquième position avec un temps de 01 :45 :17,3. « C’est la première manche, la route est difficile mais on a tout fait pour chercher des bons résultats », souligne Hery Be.

À son arrivée, Tahina n’arrive pas à cacher sa joie: « Nous remercions Dieu, c’est une course difficile. C’est la première fois que nous avons conduit cette voiture et nous n’arrivons pas encore à la dominer complètement et elle n’est pas encore exploitée à ses pleines puissances. Nous avons rencontré un petit problème le samedi mais à part ça, tout va bien ».

À l’embuscade

Une victoire surprise en somme étant donné que la première journée a été dominée par Fréderic-Mika sur Subaru qui allait abandonner à la section 2. Laza-Tsitom a ensuite pris le relais dans la journée de samedi, dominant les épreuves spéciales. Mais Tahina-Ranto était à l’embuscade et très régulier se trouvant toujours dans les trois premiers. Il­ a attendu son heure.

Sur les véhicules SSV, Laikam et Willy du club SRK Asa Tana sur CanamX3XRS Turbo est classé premier avec un temps de 01 :38 :17,9. Neveu Patrice-Francis du club SRK est arrivé en deuxième place avec un temps de 01 :40 :320. SebRaza du club AMA ACCT, avec Kawasaki est arrivé en troisième position avec un temps de 01 :49 :40,3.