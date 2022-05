Nouveau plan de circulation Ambohijatovo – L’essai du nouveau plan annulé

L’application du nouveau plan de circulation du côté d’Analakely et Ambohijatovo est maintenue mais l’essai a été avorté pour la journée du dimanche.

La simulation du nouveau plan de circulation à Ambohijatovo , prévue hier, n’a pas eu lieu. Dans la matinée, l’essai n’a pas été effectué. « Nous n’avons reçu aucune consigne sur la déviation à engager pour le nouveau plan », indique un agent sur le lieu dans la matinée. La circulation a été plus fluide, d’autant plus que c’était le week-end. « On passe directement à l’application du plan. L’essai ne sera pas effectué pour ce jour », indique le Commissaire Albert Estel Ainanirina, directeur des Transports et de la mobilité urbaine au niveau de la Commune Urbaine d’Antananarivo, joint au téléphone, dans la matinée hier.

Toutefois, la sensibilisation autour de ce nouveau plan de circulation continue pour cette semaine. « Nous avons mené des séries de sensibilisations auprès des libraires du côté d’Ambohijatovo des travaux à faire pour mettre en place les nouveaux arrêts. Les coopératives concernées par les changements d’arrêt ont été également approchées par rapport à ce nouveau plan de circulation », enchaine le DTMU. Vers la fin de la semaine dernière, des descentes ont été opérées, notamment du côté d’Ambohijatovo. Les marquages au sol et les dernières mises aux points vont se faire pour cette semaine avant l’application du plan. Du côté des automobilistes, le plan de circulation n’est pas encore imprégné dans leurs habitudes. « J’ai récemment vu le nouveau plan sur le réseau social mais je n’ai pas encore eu le temps de bien intégrer les nouvelles dispositions », indique Fetra, un usager de la route.

Intégrer

Pour certaines coopératives concernées par les changements qui vont être opérés, le début risquerait d’être difficile, selon eux. « On doit faire un long détour avant de rejoindre notre itinéraire habituel. Ce qui ne va pas être de tout repos surtout avec les embouteillages et les nombreuses voitures qui vont emprunter cette route », lance Fidy, un chauffeur de la ligne 178, interrogé. La Commune Urbaine d’Antananarivo donne à peu près une semaine aux usagers de se familiariser avec de nouvelles habitudes.

Le plan de circulation Andohan’Analakely vient afin de réaménager la circulation. Les points saillants de ce nouveau plan se posent sur la création d’un nouveau rond-point au niveau du SUPER MUSIC Analakely. Il y a également le déplacement des arrêts bus d’Andohan’Analakely au niveau de la Rue Razafindriantsoa (derrière le pavillon Analakely) ou encore la suppression et déplacement de l’arrêt-bus 119 actuel (Ambohijatovo), mais également la suppression de l’intersection au niveau de la place Goulette « place du 19 Mai 1929 ». Le nouvel Itinéraire pour les usagers consiste, par exemple, à rejoindre le nouveau rond-point prévu à Andohan’Analakely pour tous les véhicules venant d’Ambohijatovo vers Anosy. Pour aller à Antaninarenina, les usagers prendront la Rue Andrianampoinimerina, puis la Rue Paul Dussac (REX). Pour ceux qui souhaitent aller depuis Analakely vers Anosy, ils prendront la Rue Andrianampoinimerina jusqu’ à l’Avenue Jean Ralaimongo (Tunnel d’Ambohidahy).