Hommes – U-Magis bat Esmia d’une courte tête

À guichet fermé. Le tournoi Youzou Smatch’in 2022 est une réussite sans précédent. Le Palais des sports est plein à craquer comme un œuf et la finale qui a opposé les garçons de l’Esmia contre U-Magis mérite tous les honneurs d’une grande finale d’un championnat de Madagascar de basket-ball N1A. Les basketteurs de l’U -Magis on t ba t tu les joueurs de l‘Esmia sur le score du 76-75 au tournoi Youzou Smatch’in 2022.

Pour la neuvième édition du tournoi Smatch’in, les basketteurs de l’U-Magis se sont imposés sur le score de 76-75. Les deux équipes ont montré les jeux dignes d’une grande finale d’un championnat national N1A. Au premier quart-temps, les basketteurs de l’Esmia ont montré un jeu plus fluide et plus technique.

Ils ont réussi à dominer sur le rebond et à la fin du premier quart-temps, les joueurs de l’U-Magis sont menés de 16-21. Au deuxième quart-temps, les deux équipes se succèdent de mener au score. Aucune équipe n’arrive pas à se détacher.

L’équipe de l’Esmia emmenée par Tafitasoa mérite de remporter le match. Tafitasoa a expliqué que: « durant les quatre quart-temps, nous avons mené au score mais la chance a tourné en faveur de l’équipe adverse car nous avons raté quelques coups au lancerfranc ». Le mano à mano entre les deux équipes se poursuit jusqu’au quatrième quart-temps. La bande à Andrilova de l’U-Magis s’est imposée à la dernière seconde du match et devient championne du tournoi Samtch’in 2022.