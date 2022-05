Basketball – Smatch’in dames : ESSCA domine Imgam

Après une semaine de compétition, les joueuses de l’Essca ont ravi le titre de champion du tournoi Youzou Samtch’in 2022.

Une réussite totale pour les organisateurs de Smatch’in. Les joueuses de l’ESSCA se sont imposées sur le score de 64-54 (12-11, 14-15, 10-17, 14-21) lors de la finale jouée au Palais des sports de Mahamasina devant les joueuses de l’Imgam. Ces dernières, tombeuses de l’ENS dernier champion de l’Édition 2019 n’ont pas fait le poids devant les fougues et la rage de vaincre de l’équipe de l’Essca. Les joueuses de l’Essca ont présenté des automatismes et une solidarité qui ont mis à mal la défense de l’Imgam.

Durant le premier quart temps, les joueuses de l’Imgam ont montré de la vivacité et jouent très rapide en contre. Elles ont réussi à déstabiliser la défense des joueuses d’Antanimena et au bout de dix minutes de jeu, Imgam mène d’un point (12-11). Au deuxième quart temps les deux équipes se répondent coup sur coup. Les joueuses de l’Essca ont changé de tactique en utilisant les joueuses de grande taille. Petit- à-petit, la différence commence à se sentir tant au niveau physique qu’au niveau des résultats. À la fin du deuxième quart temps, les deux équipes se séparent sur un score de parité de 26-26.

Après la pause, les joueuses de l’Essca ont montré plus de détermination. La différence de taille entre les deux équipes commence à porter ses fruits et les joueuses de l’Imgam n’arrivent plus à suivre les rythmes imposés par l’équipe adverse. Pour Marie Hevidrazana, meneuse de l’Imgam, elle a expliqué que: « En premier quart-temps, nous avons essayé de faire le plus d’écart possible mais nous avons confondu vitesse et précipitation. Nos adversaires ont su utiliser leur grande taille et on ne peut rien y faire ». Les joueuses de l’Essca ont dominé le troisième quart-temps et l’écart au score commence à s’aggraver (43-36).

Nouvelle dynamique

Pour Henintsoa, joueuse de l’Essca, elle a avancé que: « nous avons tardé à entrer dans nos matches au premier et au deuxième quart- temps. La pause nous a apporté une nouvelle dynamique et le coach nous a donné de consigne pour utiliser notre grande taille et cela a marché ». Le quatrième quart-temps n’est que la confirmation de la domination de l’ESSCA. Les joueuses de l’IMGAM sont dépassées par l’événement. Elles n’arrivent plus à suivre les rythmes imposés par les basketteuses de l’ESSCA. Le score final est de 64-54. Les joueuses de l’ESSCA sont championnes jusqu’au prochain tournoi SMATCH’ IN qui célébrera le dixième anniversaire l’année prochaine.