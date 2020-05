Transport aérien – Air Madagascar assure le rapatriement vers la Réunion

Air Madagascar a effectué un vol de rapatriement au départ d’Antananarivo à destination de l’île de la Réunion hier. Le vol a permis à cinquante-sept ressortissants et résidents de l’Union européenne de rejoindre la Réunion. Il s’agit d’une première étape de leur voyage de rapatriement, où d’autres compagnies aériennes prendront le relais pour les transporter vers leurs destinations finales respectives.

Des mesures sanitaires strictes et exceptionnelles ont été prises durant le vol afin d’assurer la sécurité sanitaire des passagers et du personnel d’Air Madagascar avec, entre autres, le nettoyage et la désinfection de l’appareil, le port de masque obligatoire, le contrôle de température ou encore la mise à disposition de gel hydroalcoolique. Ces mesures annoncent déjà les prémices des dispositions qui devront être prises par la compagnie en cas de reprise des vols dans le contexte actuel et juste après la crise. L’opération de rapatriement a été organisée en étroit lien avec les autorités et l’ambassade de France à Madagascar.