Tour de Mada – Des associations cyclistes soutiennent Zoto

Plus de 1 200km en quatre mois. Maurice Randria­narison accompagné de sa famille succède à Zoto de son vrai nom, Louis Michel Ramorasata. Ce dernier, décédé à 69 ans en 2013, avait fait trois fois le tour de Madagascar à pied entre 1976 et 1989.

Le deuxième Zoto, Mau­rice Randrianarison a lancé presque le même défi mais avec sa femme et ses trois enfants, à vélo et à pied. Après neuf mois de périple, la famille est passée cette semaine dans la capitale.

Ils sont arrivés ce mardi et partira ce week-end, accompagnés désormais par des gendarmes, pour emprunter la RN4 puis la RN6 dans le but d’atteindre la destination finale, Antsiranana, le point de départ, au mois de septembre. À l’entrée de la capitale, ils étaient accueillis chaleureusement par les Tananariviens partout ou ils passaient.

Touchés en voyant l’état du vieux vélo de Zoto trans­portant tous leurs bagages, les membres de quelques associations des mordus du vélo ont doté à Zoto et sa famille une VTT avec porte-bagage, deux roues de secours, une tente pour quatre personnes, des vêtements et une enveloppe en guise d’argent de poche. C’est une initiative de la ligue régionale de cyclisme d’Analamanga avec les associations comme We love bike, Mada VTT, Makafoka be pure, Dago descente, X Country, aussi des clubs comme CCPAM Anosibe, CCAMI, et de simples randonneurs.

Zoto et compagnie estiment boucler le tour en douze mois ou un peu plus.

Initialement, Maurice Randrianarison et sa femme avaient quitté Atsiranana au mois d’août de l’an passé pour aller chercher leurs trois enfants à Vangaindrano, après le décès de leur grand-père. Ils avaient longé la côte est de l’île en passant par Antalaha, Maroantsetra, Toamasina avant d’arriver à Vangaindrano.

Puis le couple avec leurs trois enfants ont fait le tour à Taolagnaro, Amboasary, Toliara avant de prendre la RN7 en passant par Sakaraha, Ihosy, Fianarantsoa, Ambo­- sitra et Antsirabe pour arriver à Antananarivo ce mardi. Pourtant, Louis Michel Ramo­rasata, le vrai Zoto, reste le roi du tour de Madagascar à pied. Cet instituteur, journaliste, coursier et agent de maîtrise de lubrification de profession avait effectué trois tours de Madagascar à pied, avec une distance totale de 21 600km.

Il avait par la suite sorti des livres sur sa biographie. Zoto a fait le premier tour en huit mois, du 9 mai 1976 à 28 janvier 1977. Puis il avait bouclé le deuxième en sept mois, du 3 avril au 6 novembre 1983 et le troisième en six mois, du 1er août 1988 au 25 janvier 1989. Il avait véhiculé à l’époque le message « Allez vers l’autre » ainsi que l’image de l’unité nationale.