Routes nationales – Des véhicules et motocyclettes refoulés

Des véhicules ont été interceptés au niveau des routes nationales après l’annulation des autorisations de circuler au niveau de la route nationale. Selon le rapport de la gendarmerie nationale Analamanga. Le motif de refoulement étant la non conformité aux prescriptions relatives, dont aucune autorisation et en dehors des heures prescrites. Plus de mille véhicules ont été interceptés, parmi eux, six cent sept ont été refoulés après avoir été contrôlés, du fait qu’ils n’avaient pas d’autorisation.

Ce ne sont pas seulement les véhicules qui ont été contrôlés. Au total, de nombreuses motocyclettes ont également été soumises au contrôle à leur sortie. Deux cent soixante-dix-sept ont été refoulées après avoir été contrôlées. Et cent treize sur trois cent quarante-huit ont dû faire demi-tour, après avoir passé les barrages sanitaires. Durant cette semaine, des personnes qui marchaient à pied voulant sortir d’Analamanga ont également été surveillés au niveau de ces barrages, dont quatre mille trois cent soixante-douze ont dû rebrousser chemin. Sur la RN3, un camion a été appréhendé pour avoir transporté des passagers clandestinement. À son bord, il avait transporté seize passagers. Sept voitures ont été mises en fourrière, pour motif de transport clandestin, assurance expirée ou transport de personnes par un véhicule destiné au transport de marchandises.