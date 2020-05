Oncologie Befelatanana – Le centre de radiothérapie de nouveau fonctionnel

Depuis que le centre de radiothérapie à Befelatanana est fonctionnel depuis le début de l’année, nombreux cancéreux y sont traités. Le centre a été doté de matériel par le gouvernement indien avant sa réouverture. Vingt patients sont traités au niveau de ce centre tous les jours. Les femmes atteintes d’un cancer de col ou d’un cancer de sein sont les plus traitées par radiothérapie. « Ce centre dispose de plusieurs appareils simulateurs de radiographie afin de repérer la partie à traiter, un appareil de traitement au cobalt et d’autres appareils de mesures sont à présent disponibles», indique le Docteur Malala Razakanarivo, Oncologueradiothérapeute. Environ soixante-seize malades au total sont actuellement traités au niveau de ce centre. « Lorsque la maladie ne peut plus être traité avec la chirurgie, le malade doit passer en radiothérapie. Il y a également des cas où le traitement de la maladie se fait par association chimiothérapie et de radiothérapie », enchaîne le médecin. En termes de coût, la séance se résume à 60 000 ariary. « Un malade pourrait être traité entre dix à trente-cinq séances en fonction de son état », conclut-il.