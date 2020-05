« Demain vous serez de nouveau un État »

Les évènements de 1957 (lire précédente Note) dégagent les grandes lignes fondamentales de la nouvelle situation politique dans la Grande île, mettent en exergue, en 1967, les auteurs du livre d’ « Histoire de Madagascar » destiné aux élèves des classes Terminales.

À la fin de l’année, le Parti social démocrate, PSD, grossi par de nombreuses adhésions venues de tous les points de la Grande île, tient un Congrès. Durant cette rencontre, il réaffirme son programme qui consiste en « l’autonomie consacrée par l’abolition de la loi du 6 août 1896 et l’élaboration des statuts nouveaux dans le cadre d’une confrontation véritable des deux partenaires, la France et Madagascar ».

L’opposition de l’« Antokon’ny Fahaleovantenan’i Madagasikara », AKFM, et du PSD « domine désormais les débats ». Du reste, en 1957, tous aspirent à l’Indépendance, tous souhaitent l’unité nationale, tous souhaitent une évolution pacifique et rapide. Et pour la première fois à Madagascar, « les Malgaches tiennent leur destin entre leurs mains ». Car sur 240 conseillers provinciaux, on trouve 195 Malgaches et ils sont 72 sur 90 députés dans l’Assemblée législative. De plus, la majorité des Européens qui siège dans ces institutions sont favorables à l’évolution.

Les auteurs de l’ouvrage d’histoire évoquent pourtant un obstacle, la Constitution de 1946 ne prévoyant pas une transformation de l’Unité française. Aussi la mutation de l’Assemblée en un véritable parlement malgache, parait-elle impossible au début de 1958. « Les évènements graves qui se déroulent en Algérie et en France, précipitent l’évolution de la situation à Madagascar. »

La chute de la IVe République, en effet, résulte en France de la crise de mai 1958. Le général Charles de Gaulle, investi le 2 juin par l’Assemblée nationale, devient président du Conseil. Il annonce aussitôt la mise en œuvre d’une nouvelle Constitution. Celle-ci établira un « grand ensemble politique, économique et culturel », dans le cadre d’une Fédération. Ce n’est pas encore l’Indépendance, mais les leaders des Territoires d’Outre-mer, TOM, en particulier Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), Léopold Sédar Senghor (Sénégal), Philibert Tsiranana (Madagascar), restent prudents, persuadés d’être sur la bonne voie. « Ils possèdent une expérience parlementaire déjà longue et ont su subir la considération et l’amitié de nombreux hommes politiques français. »

C’est le vice-président du Conseil de gouvernement de Madagascar, Philibert Tsiranana, qui prononce, le premier, le mot « Communauté », par lequel on remplace finalement « Fédération ». Leur confiance dans le nouveau chef du gouvernement français « les conduit ainsi à défendre le concept de la Communauté ». Le référendum du 28 septembre 1958 sera la première phase du processus d’autodétermination, c’est-à-dire du choix, pour les TOM, d’appartenir ou non à la Communauté. Le général de Gaulle tient d’abord à expliquer lui-même ce processus à tous les peuples de l’Union française. C’est ainsi qu’il débarque à Antananarivo, le 22 août 1958, et reçoit un « accueil enthousiaste ».

C’est « solennellement, dans le cadre grandiose de Mahamasina » où il l’accueille, au nom du peuple malgache, que le vice-président Tsiranana exprime la volonté d’accéder à l’Indépendance dans le cadre de la Communauté. La réponse du chef du gouvernement français est claire, nette et précise : « Demain, vous serez de nouveau un État. » Et les auteurs du livre d’Histoire de commenter : « La fermeté du vice-président Tsiranana, l’affirmation dépourvue d’ambiguïté du général de Gaulle provoquent l’enthousiasme dans toute l’ile. »

Le référendum se déroule le 28 septembre 1958, avec comme résultat des votes 1 361 801 de Oui contre 391 166 de Non. La deuxième phase de l’autodétermination consiste dans le choix du statut de l’État malgache. Le Congrès des Assemblées provinciales se réunit le 14 octobre 1958, dans le grand amphithéâtre du Lycée Gallieni. Norbert Zafimahova est alors élu président du Congrès par ses pairs. La proposition suivante est aussitôt mise aux voix : « Madagascar est érigé en État et cet État est une République malgache. »

Le vote intervient et se termine par 208 voix sur 234 votants : la proposition est adoptée. La République est proclamée. Dans l’amphithéâtre, l’émotion est considérable. De nombreux témoins décrivent l’enthousiasme des Congressistes, les accolades, alors que la séance est suspendue, que tous sortent pour annoncer à la foule la bonne nouvelle. L’improvisation du président Tsiranana est pleine d’une simplicité qui touche tous les cœurs. « Nous avons une belle mais lourde tâche à mener à bien maintenant et nous la mènerons à bien nous-mêmes. » Un vibrant appel à l’Unité nationale !