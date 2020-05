Antsiranana – Les habitants incités à porter des caches-bouche

La descente des autorités locales accompagnées des forces de l’ordre a eu un effet dissuasif auprès de la population. Désormais, tout le monde porte un masque dans les rues.

Après deux mois de la lutte contre la propagation du coronavirus dans la Diana, les autorités régionales et le Centre de commandement opérationnel régional (CCOR) ont mis terme à une série de campagnes de sensibilisation habituelle. Ils passent actuellement à l’action. De fait, ils ont uni leurs forces pour garder toujours la situation de coronavirus à zéro cas dans toute la région.

En effet, ils ont consacré une semaine de prise de mesures strictes pour que tout le monde soit conscient de la dangerosité de la pandémie.

Tout a débuté, hier, dans la matinée quand le préfet d’Antsiranana et le chef de région, accompagnés des chefs militaires et de la gendarmerie ainsi que les membres du CCOR et les premiers responsables des tribunaux, ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils ont sillonné à pied tous les coins des marchés les plus peuplés de la ville, à savoir Bazarikely et Scama, munis d’un mégaphone.

Sur ces lieux, grande fut la surprise car la quasi-totalité des gens ne portait pas de cache-bouche et a pris à la légère la contagion. La même situation a été constatée à la gare routière et dans la rue. Sur le chemin, ces dirigeants Antsiranais ont, également, intervenu auprès des chauffeurs de taxi-bajaj tout en les obligeant verbalement de porter le masque sinon des sanctions sévères tomberont à partir du deuxième jour.

Outre les explications sur le danger de la pandémie, l’objectif de cette descente inopinée étant de prévenir les marchands et les consommateurs que les dirigeants locaux vont désormais prendre des mesures sévères pour amener la population à changer de comportement, en intégrant dans son quotidien, les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Et le non respect de ces règlements entraînera l’interdiction de vendre et de circuler à l’intérieur du marché.

« Il ne s’agissait pas encore de sanctionner comme dans la capitale, mais une sorte de mobilisation sévère pour que les Antsirananais changent leur comportement car la pandémie ne cesse de s’étendre dans les autres régions. Désormais, toute personne surprise sans cache-bouche ne pourra pas rentrer ou sortir du marché. Ceux qui n’en possèdent pas devront au moins porter un cache-nez, ou se recouvrir le visage avec un tissu car le port de masque est un moyen de limiter la propagation du virus de la Covid-19 », a précisé le président du CCOR, Malaza Ramanamahafahay .

Démonstration de force

Sans tarder, lors de la deuxième journée, dès 5h du matin, une centaine d’éléments mixtes des Forces de sécurité se sont éparpillés aux endroits populeux de la capitale du Nord. Ils ont reçu la consigne d’empêcher l’exposition des marchandises sur les étalages ou l’ouverture des kiosques si les commerçants ne portent pas de cache-bouche. En l’absence de cette protection, les consommateurs ou les habitants du quartier ne peuvent pas aussi pénétrer à l’intérieur du marché. Il en était de même pour des chauffeurs de toutes les voitures sans exceptions. Ainsi, les forces de l’ordre les ont bloquées, le temps que les chauffeurs sont allés chercher ou acheter leurs masques.

« Nous avons déjà émis un arrêté concernant le port obligatoire de masque dans la préfecture d’Antsiranana, au marché et dans les transports en commun. Pourtant, ces derniers temps une partie de la population a sciemment fait preuve d’imprudence, en ne prenant aucune précaution dans sa vie quotidienne. D’où la nécessité de cette action préventive », a expliqué le Préfet.

Juste après cette descente, les réseaux sociaux ont relayé des rumeurs selon lesquelles les contrevenants seront amenés à faire des travaux de nettoyage des cimetières.

Ces rumeurs ont pu aussi avoir un effet bénéfique dans la ville. Peur de ces travaux, même les piétons et les habitants des quartiers ont porté des masque depuis hier dans la rue, malgré leur appréhension.