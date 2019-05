Efficacité énergétique – Des solutions de stockage à la disposition des entreprises

Un séminaire autour du thème de l’efficacité énergétique s’est déroulé en début de semaine à l’hôtel Colbert, co-organisé par le spécialiste du stockage d’énergie CMI Energy et son représentant à Madagascar, Energie Sécurité Equipements (ESE). Le séminaire s’est adressé aux industriels qui ont pu saisir le sens des enjeux d’une maîtrise optimale de l’empreinte énergétique dans leurs activités à travers l’intervention du responsable du business line Energy Storage de CMI Energy Régis Frankard. «L’énergie pèse lourd dans les dépenses d’une entreprise. Elle représente des charges d’investissement conséquentes en termes d’infrastructures», a-t-il souligné.

D’après lui, CMI Energy et ESE ont des solutions pour réduire les coûts à travers notamment le stockage par batterie intégré à des sources d’énergie renouvelable intermittente comme le solaire. «Si les panneaux solaires produisent plus d’énergie que l’entreprise n’en consomme, il y a un surplus qui est perdu. Le système de batteries va alors stocker cette énergie en plus et quand il n’y a plus de soleil, il va la restituer en fonction des besoins», explique Régis Frankard. Dans ce sens, il indique que des audits sont nécessaires pour identifier les besoins afin d’apporter les meilleures réponses. L’idée est donc d’aider les entreprises à maximiser le chiffre d’affaires en réduisant les coûts liés à l’énergie.