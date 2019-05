Cantine scolaire – Un bâtiment construit à Soavinandriana

Les élèves de l’École primaire publique à Soavinandriana sont gâtés par l’association Imanga de Strasbourg. Elle leur offre quarante-cinq mille repas, pendant la période de soudure. Et récemment, l’association y a construit un bâtiment qui permettra aux élèves de prendre « tranquillement leur repas ». L’infras­tructure a été inaugurée, ce vendredi, en présence des responsables du ministère de l’Éducation nationale, de la Région d’Itasy, et des parents d’élèves.

Il ne s’agit pas de la première action de l’association dans cette commune. Des salles de classe, une bibliothèque, une salle informatique, et des sanitaires ont été construites pour cette EPP. Ces actions sont fructueuses. Les résultats scolaires se seraient améliorés dans cet établissement.

Toutefois, les responsables de l’établissement sollicitent l’appui de l’association dans la réhabilitation du bâtiment, la formation du personnel enseignant et la dotation en matériel pédagogique.

Albert Bour, le représentant de l’association a rassuré sur la pérennité des actions de l’association.

Il a aussi sollicité les responsables concernés « à entreprendre des efforts en vue notamment de l’entretien des bâtiments ».