Basketball – N1A – La première phase écourtée

Le calendrier de la phase aller des championnats nationaux N1A sera modifié, suite à une décision ministérielle. La compétition devra être bouclée le 24 mai.

Change­ment au dernier moment. Au lieu de reporter la première phase des championnats nationaux N1A prévue du 18 au 26 mai, la Fédération Malgache de Basketball a décidé de l’écour­ter, c’est-à-dire du 18 au 24 mai au gymnase couvert d’Antsiranana.

« Suivant la lettre de la direction générale des Sports n°036-19/MJS/SG/DGS du 14.05.2019, ayant pour objet le report des activités sportives pour cause d’élection législative », tel est l’extrait du communiqué de la Fédération.

Selon le calendrier de la Fédération, la compétition aurait dû s’étaler sur neuf journées. Mais après la décision ministérielle, le cham­pionnat se jouera seulement en sept journées.

« Les éliminatoires des championnats nationaux N1A hommes et dames, première phase, devraient se terminer le jeudi 23 mai. Et la Coupe de la Ligue est programmée pour le vendredi 24 mai », d’après toujours le communiqué de la Fédération.

La finale de la Coupe de la Ligue, une phase finale hors championnat, opposera le premier de la poule A au leader du groupe B. tandis que la troisième place sera disputée entre le deu­xième de la poule A et le dauphin du groupe B. Vingt-quatre équipes, dont douze masculines et douze féminines, sont en lice à ce sommet national phase aller à Antsiranana.

Coupe de la Ligue

Le club champion en titre chez les garçons, le Club Omnisport de la Police nationale, se trouve en tête du groupe B tandis que l’équipe vice-championne nationale, l’Association sportive et culturelle de Boeny, mène dans la poule B.

Côté filles, Mada­gascar basketball to All (MB2ALL) Analamanga, champion national en titre, se hisse en pole position du groupe A et son dauphin, Soma Beach Basketball club Boeny, est en tête du groupe B. Les éliminatoires se dérouleront du samedi 18 mai au jeudi 23 mai, au gymnase couvert et au terrain Annexe du Secren.

La coupe de la Ligue se tiendra le vendredi 24 mai, dont la finale des filles entre les meilleures des deux groupes est prévue à 17 h 30, tandis que le coup d’envoi de la finale masculine aura lieu vers 19 h 30.

Deux clubs N1B hommes viennent d’accéder en N1A cette saison, à savoir l’École et Club de Basketball d’Analamanga et AS Fanala­manga d’Alaotra-Mangoro. Chez les filles, les deux nouvelles équipes qui accèdent cette année en N1A sont Ankarana Vakinankaratra et Mega Informatique Atsi­nanana. Ces équipes, en lice à la première phase du cham­pionnat national N1A, s’affronteront entre elles dans leurs groupes respectifs.

« La direction technique et son équipé effectueront durant le championnat un suivi et une évaluation des présélectionnés du premier regroupement pour les Jeux des Iles et poursuivront la détection d’autres révélations », souligne le directeur technique national, Angelot Razafiarivony.