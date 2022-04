Compagnie nationale – Air Madagascar, la ressuscitée?

Annoncée en redressement judiciaire, la compagnie Air Madagascar semble reprendre du poil de la bête. On ne parle plus de son dépôt de bilan.

Miracle de la résurrection ou un simple atterrissage sur une aire de dégagement ? S’il est trop tôt pour donner un avis tranché sur l’avenir de la compagnie aérienne nationale Air Madagascar, des mouvements sporadiques, et inattendus ont apparu sur les écrans des radars. D’abord, au vol d’essai de l’Embraer 190, au départ d’Ivato, censé être la nouvelle acquisition de Madagascar Airlines pour assurer ses vols domestiques et régionaux, beaucoup ont été surpris de la naissance du Groupe Air Madagascar, incluant Tsaradia et Mada­gascar Airlines avec son directeur généra, Ny Riana Rasolofonjatovo, qui a fait sa première apparition publique.

Alors que Rinah Rakoto­manga, sous sa casquette de vice-présidente du Conseil d’administration d’Air Madagascar, a prévu la disparition de celle-ci au profit de Madagascar Airlines, après la fusion de la maison-mère avec sa filiale Tsaradia. Un écheveau difficile à dénouer.

Mais au fil des jours, personne n’évoquait plus Madagascar Airlines. Rolland Ranjatoelina, ministre des Transports et de la météorologie, un ancien de la maison, un brin nostalgique, a annoncé avec une certaine fierté « qu’Air Madagascar va reprendre ses vols à destination de La Réunion à partir du 20 avril avec son ATR-72 ». Va-telle alors entrer en concurrence avec Madagascar Airlines ? En tout cas, pour cette reprise, Air Madagascar mise sur la baisse des tarifs pour faire la différence. Une réplique aux prix des billets inaccessibles pratiqués par le monopole de fait. En outre, l’incitation au départ volontaire des employés d’Air Madagascar n’a pas répondu aux attentes qu’elle a suscitées. Un autre détail qui n’a pas échappé aux observateurs du ballet aérien. La remise en activité de A-340 d’Air Madagascar, un appareil réputé pour être un gros consommateur de carburant, sur la ligne Dar-es-SalamAn tananarivo, avec un moteur obstrué par un oiseau de mauvais augure qui a retardé son arrivée à Ivato dimanche.

La question tombe du ciel. Air Madagascar va-telle survivre de cette navigation à vue. Ou le projet Madagascar Airlines a-t-il été dévié de son trajectoire initiale?