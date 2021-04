Secteur du tourisme – La carte fiscale 2021 sous condition

En date du 12 avril dernier, la direction générale des Impôts adresse une lettre au président du Conseil d’administration de la Confédé­ration du Tourisme de Madagascar (CTM). Il s’agit d’une information sur l’« accord exceptionnel en matière d’échéance de déclarations fiscales et de délivrance de carte fiscale 2021 ». L’administration fiscale adopte des mesures à l’endroit des contribuables exerçant des activités dans le secteur du tourisme.

L’accord dit « exceptionnel » consiste à déclarer l’IR, l’IS et la TVA au titre des exercices 2019 et 2020, et déposer les états financiers au plus tard le 15 mai 2021, sans quoi il n’y aura pas de délivrance de carte fiscale 2021. Les contribuables du secteur noyé par la pandémie sont soumis à des obligations de dépôt de déclarations mensuelles pour l’exercice 2021. Le fisc accorde par contre une suspension de paiements d’acompte bimestriel pour l’IR et l’IS 2021.

Le paiement de l’IR et de l’IS 2019 et 2020 est reporté au 15 du troisième mois suivant l’annonce de l’ouverture officielle des frontières. Ces mesures ne sont pas enthousiasmantes pour les opérateurs.