Fiba e-sport open – Le Gabon et le Togo au menu

Les compétitions en ligne s’enchaînent. Madagascar participe pour la première fois au «Fiba e-sports open» qui en est à sa troisième édition. La version 2021 s’étalera du 16 au 18 avril. C’est une compétition internationale d’e-sport pour les équipes nationales.

Les matchs se jouent à distance sur NBA2K en utilisant le Pro-AM qui permet une personnalisation totale des avatars des joueurs, des tenues et de l’aménagement des salles. Soixante équipes nationales du monde entier réparties en six conférences participent à l’édition 2021. Six équipes s’affrontent dans les conférences d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient, tandis que l’Amérique du Nord et l’Amérique centrale comptent huit équipes, sept pour l’Amérique du Sud et vingt huit pour l’Europe.

Dans la conférence Afrique, Madagascar évolue dans le groupe B avec le Gabon et le Togo tandis que la poule A est composée pour sa part de la Côte d’Ivoire, championne en titre, de l’Egypte et de la Tunisie. La phase de groupe est programmée ce vendredi et les Best-of-three Playoff series auront lieu le samedi et le dimanche.

L’équipe malgache est composée de sept Ankoay dont six résidents aux EtatsUnis, Andraina Randriana­rivelo, Rova Andrianarison, Johan Randrianarivelo, Ranto Andrianarison, Liantsoa Andriamandranto, Francky Andrianarison, accompagnés d’un seul local en la personne de Mamitiana Ralainaivo. Madagascar a déjà joué des matches amicaux la semaine passée et a remporté deux victoires en trois rencontres face à la Côte d’Ivoire et une défaite contre l’Égypte.

Cette compétition a été initiée en juin 2020 par la Fiba en collaboration avec NBA2K, au profit de sa stratégie d’élar­gir sa communauté. L’e-sport est parfai­tement adapté en ces temps difficiles de pandémie ainsi que l’évolution de la communication et de la technologie.

Le Pro-AM est une compétition online qui nécessite une très bonne connexion internet, PlayStation ID (PSN), un abonnement à PlayStation Plus et chaque joueur doit avoir un Mycareer character avec un minimum de 95 rating overall.