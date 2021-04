Boeny – Moins de formes graves en traitement

La situation commence à s’améliorer petit à petit concernant la Covid-19 dans le district de Mahajanga I et la région Boeny, d’après le directeur régional de la Santé publique, mercredi. « Le nombre des cas de formes graves a diminué, seuls dix sont en traitement si, en mars, nous avons recensé trente à trente-cinq cas. Aucun décès n’a non plus été constaté, le même jour. Les malades en traitement sont au nombre de quarante-huit, dont trente-sept pour le district de Mahajanga I. Quatre nouveaux cas ont été découverts », explique le Dr Solange Hoasy.

Des riverains de la fosse réservée aux victimes du variant sud-africain du coronavirus ont déclaré que sept à huit enterrements par jour sont effectués à Antsatratokana, dans le district de Mahajanga I, depuis l’affectation du terrain en cimetière, la semaine passée.

Jeudi, deux nouveaux cas confirmés ont été enregistrés pour la région Boeny. Le respect des mesures sanitaires, dont la distanciation physique et les protocoles sanitaires, reste en vigueur. C’est l’une des raisons de cette amélioration des statistiques.