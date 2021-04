Accident du By Pass – Le chauffeur sort de l’hôpital

Le chauffeur du Mer­cedes Sprinter impliqué dans la collision qui a fait neuf morts au By Pass lundi a été placé en garde-à-vue. De source auprès de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Ambohi­man­gakely, saisie de l’enquête, le chauffard a quitté son lit d’hôpital et ses auditions ont été entamées. L’étau se resserre également autour de l’aide-chauffeur. Les deux hommes sont montrés du doigt pour avoir bu de l’alcool artisanal à Beravina Ambohitrandriamanitra en attendant leurs passagers en train d’assister à un enterrement. En reprenant la route, les deux hommes s’étaient disputés pour prendre le volant selon les témoignages et puis après, l’impensable s’est produit.

L’accident s’est produit, au point kilométrique 11+40.

Le Mercedes Sprinter, à bord duquel se trouvaient les personnes décédées, roulait à tombeau ouvert lorsqu’il a percuté à grande vitesse l’arrière d’une semi-remorque. D’après les éléments du constat com­mu­niqués par la gendarmerie nationale, le chauffeur du minibus était en état d’ébriété.