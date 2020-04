Stade Barea – Le chantier de Mahamasina compromis

La première phase de la rénovation du stade de Mahamasina est prévue être livrée le 21 juin. À cause de la crise sanitaire, pourtant, le chantier tourne au ralenti.

Un sérieux contretemps. Ce à quoi font face les rénovations du stade de Mahamasina. A l’allure où avancent les travaux, le 21 juin, date prévue pour la livraison de la première phase du projet, pourrait ne pas être respectée. Une tribune d’une capacité de plus de seize mille places, une nouvelle façade, un parking XXL, une galerie marchande, entre autres, sont dans le package de la première phase des travaux de modernisation du stade de Mahamasina. Il y aura également des chambres d’hôtel et des salles de réception, quatre nouveaux vestiaires et une nouvelle pelouse hybride.

Ce package devait être « impérativement », prêt avant la célébration de la fête nationale, selon Andry Rajoelina, président de la République, en visite sur les lieux, le 17 février. Une fiche technique partagée, ce jour là, indique même que la livraison est prévue pour le 21 juin. Les faits sur terrain indiquent, cependant, qu’un retard n’est pas à écarter.

Un responsable confie qu’ « effectivement, la crise sanitaire et les mesures prises au niveau national et mondial ont des conséquences sur la cadence d’exécution des travaux ». Quatre-cents ouvriers seraient nécessaires pour boucler le chantier dans le délai imparti. Les mesures de prévention sanitaire restreignent, toutefois, la possibilité de recrutement comme indiqué sur la page Facebook officielle du projet « Kianja Barea ».

Concessions

L’affrètement de certains matériaux nécessaires aux travaux connait, du reste, de sérieuses perturbations. Des bateaux accuseraient près de trente jours de retard. Il est probable, que l’État concède à quelques concessions sur le résultat de la première phase des travaux à livrer avant la fête nationale. Une source proche du projet le reconnait.

« Il y a un retard par rapport au planning de départ, cependant, l’entreprise chargée du projet déploie les efforts nécessaires pour que le site soit prêt à accueillir les festivités du 60e anniversaire du retour à l’indépendance», est publié sur la page Facebook du projet. La fiche technique du projet prévoit que la mise en place des fondations devait s’achever le 28 mars. La mise en place des structures métalliques et en béton de la nouvelle tribune devait démarrer dès mi-mars.

Bien que des concessions soient « envisageables », ajoute l’une des sources contactées, « l’objectif étant que le stade soit fonctionnel et respecte les normes de sécurité le jour de la fête nationale ». Ralentis par la conjoncture, les ouvriers continuent effectivement de s’affairer sur le chantier de Mahamasina.