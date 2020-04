Is’art Galérie – Certaines activités restent disponibles

Des projets gérés par l’association La Teinturerie attendent la manifestation des intéressés. Il s’agit en général de résidences virtuelles dont les inscriptions seront clôturées le dimanche 19 avril.

Le responsable de l’Is’Art galerie a annoncé par mail que certaines de ses activités restent disponibles. Des appels à candidature pour des résidences artistiques continuent. Les intéressés peuvent répondre par mail jusqu’à dimanche prochain.

Deux opportunités se présentent aux artistes résident à Madagascar. La première sera une résidence collective qui se déroulera par internet du 4 au 24 mai. C’est à travers des créations artistiques collectives que la résidence virtuelle de l’association La Teinturerie vise à connecter les artistes malgaches avec d’autres pays de l’océan Indien et ceux de la SADC. Ce projet est financé par ProHelvetia Swiss Council Johannesburg. Biographie récente, lettre d’intention, et portfolio d’art numérique composent les dossiers à envoyer au lateinturerie.isart@gmail.com. La Teinturerie prendra en charge le per diem de vingt jours de l’artiste sélectionné.

La seconde activité est financée par l’African Culture Fund, ou ACF, et entre dans le cadre du projet d’Aide à la création d’art numérique de l’association La Teinturerie. « Nous lançons notre deuxième vague d’appel à résidence par artiste issu directement ou indirectement des arts numériques. Chaque mois, La Teinturerie finance un projet artistique numérique à hauteur d’un million cinq cent mille ariary, un financement d’ACF », précise le responsable de l’Is’Art Galerie dans son mail.