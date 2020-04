Impact du covid-19 – Le taux de croissance revu à la baisse

Baisse du taux de croissance mais croissance quand même. Le ministère de l’Économie et des finances a revu à la baisse le taux de croissance du pays dans le contexte actuel de pandémie du covid-19 passant d’une prévision initiale de 5.5% à 1.5%. Le ministère de rappeler que les secteurs les plus touchés sont le tourisme, le transport, le commerce et l’industrie. Cette projection est quelque peu optimiste comparé au rapport Africa’s Pulse de la Banque mondiale dont la dernière édition s’intéresse à l’impact économique de la pandémie en Afrique subsaharienne. Le rapport évoque la première récession de la région depuis 25 ans.

Nous prévoyons qu e la croissance économique en Afrique subsaharienne passera de 2.4% en 2019 à une fourchette entre -2,1 % et -5,1 % en 2020», peut-on lire dans le rapport, arguant les risques macroéconomiques découlant de la chute brutale de la croissance du PIB des principaux partenaires commerciaux de la région, de la baisse des prix des matières premières, de la réduction de l’activité touristique dans de nombreux pays et des effets des mesures destinées à contenir le covid-19. Pour le ministre Richard Randriamandrato, la croissance sera portée par les PMI dans l’industrie manufacturière, les huiles essentielles, la parapharmacie, l’agriculture, l’agroalimentaire ou encore la télécommunication. Il a par ailleurs souligné que les projets dans le secteur énergie devrait se poursuivre notamment dans le solaire et tout ce qui est énergie renouvelable.

Le taux d’inflation sera pour sa part révisé à 7.2% contre 6.6% dans les prévisions initiales.