Financement – Un effort de transparence du gouvernement sur les aides

Le ministère de l’Économie et des finances a fait savoir que Madagascar a bénéficié d’une aide de 444.1 millions de dollars de la part des bailleurs de fonds pour faire face à la pandémie.

Le ministre de l’Économie et des finances a annoncé, hier, que la liste des financements reçus par Madagascar dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie est disponible. En tout, la Grande île a reçu un total de 444.1 millions de dollars de la part des partenaires techniques et financiers. Une preuve selon le ministre Richard Randriamandrato de la confiance des bailleurs de fonds en la gestion de la crise par le gouvernement. Au-delà de l’annonce, il a indiqué que la publication de ces aides entre dans la volonté du régime d’être transparent dans la gestion de la crise, une transparence réclamée de tout bord ces derniers jours.

Le communiqué est donc disponible sur le site et la page Facebook du ministère. Il détaille les appuis obtenus et leurs utilisations prévues ainsi que les bailleurs. Si certains des financements sont déjà décaissés, d’autres sont «en cours de requête pour décaissement». C’est le cas d’un appui budgétaire de l’Union européenne de 11.4 millions de dollars en cours de négociation pour le développement des secteurs santé et éducation et d’un appui de la Banque africaine de développement de 64 millions de dollars également en cours de négociation essentiellement sous forme d’appui budgétaire.

Passation de marché

Le communiqué précise que certains financements n’étaient pas prévus initialement pour la lutte contre le covid-19 mais ont été renégociés dans ce sens.

Le ministère indique par ailleurs que pour soutenir les mesures d’urgence sociales décidées pendant le ralentissement économique, une rallonge de 724 milliards d’ariary est nécessaire dans les secteurs sociaux par rapport au budget prévu dans la loi de finances initiale. Richard Randriamandrato d’ajouter que la Société financière internationale prévoit également un soutien au secteur privé.

Parmi les entités qui ont appelé à plus de transparence dans la gestion des fonds autour de la lutte contre la pandémie, Transparency International-Inititiave Madagascar a salué cette décision. «Nous apprécions l’effort de transparence fourni», souligne l’organisme en relayons la communication du ministère. Il encourage toutefois le ministère à aller plus loin en publiant les passations de marchés relatives à la lutte pour une «redevabilité accrue en cette période de crise». Quelques jours plus tôt, TI-IM a indiqué que la corruption dans les marchés publics engendre des coûts importants pour le gouvernement, les entreprises et les citoyens d’où la nécessité d’une transparence en tout temps.