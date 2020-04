Environnement – Des sacs biodégradables en alternative au sachet

L’entreprise SFOI a fait don de ses sacs en plastique biodégradable, hier, dans le cadre de la lutte contre le covid-19. Pour le directeur général adjoint de l’entreprise José Randrianjanaka, ces sacs peuvent être une alternative au sac en plastique couramment utilisé dans le pays. La matière utilisée est à la fois biodégradable et compostable. «Il se dégrade au bout de six mois et ne nuit ni à la structure du sol ni au ver de terre », souligne le directeur général adjoint.

Il a précisé qu’il n’y a pas de matières plastiques fossiles dans ces sacs, rien que des matières végétales comme l’alcool de canne, l’amidon de maïs, de soja ou de manioc. José Randrianjanaka d’indiquer que le frein à la démocratisation de ces sacs restent le coût, jusqu’à cinq fois plus cher que le sachet courant. «Nous cherchons actuellement des solutions pour pallier à cela. Il y a par exemple des possibilités au niveau du crédit carbone mais nous cherchons encore ». 2015, Madagascar a timidement commencé à tenter de réduire l’utilisation des sacs en plastiques à travers un décret.