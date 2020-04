Enseignement – Un illustre Professeur s’en est allé

Le monde de l’Enseignement supérieur et de la recherche est en deuil, après le décès du Professeur Etienne Rakotomaria, ancien ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et ancien doyen de l’École supérieur Polytechnique d’Antananarivo. Il est décédé à l’âge de 80 ans.

Il était fondateur de l’École Supérieur Polytechnique d’Antananarivo en 1973. Il enseignait au niveau de la faculté des sciences à l’université d’Antananarivo et était également le Directeur du Centre National pour la Recherche Industrielle (CNRIT).

Il était membre de plusieurs entités scientifiques comme la Société d’Étude de Recherche pour le Développement Industrielle (SERDI) ou le Comité Malgache d’Ethique pour les Sciences et les Technologies (CMEST) de l’Académie Malgache.