Assainissement – L’entreprise GreenTsika nettoie Toliara

Pour une ville propre. Avec ou sans la pandémie du Coronavirus, l’entreprise sociale GreenTsika a pour principale mission d’assainir la ville de Toliara. Entreprise sociale ayant gagné le premier prix à un concours de projet autonome et solidaire, organisé en 2017, et deux autres sur les start-up, « GreenTsika » s’est démarquée dans son esprit éco-responsable alliant les nouvelles technologies dans la gestion des déchets.

En trois ans d’activités, quelques 2300 ménages en sont les clients fidèles de l’entreprise. « Notre activité consiste à collecter les déchets directement auprès des ménages à domicile, selon des fréquences proposées, de deux à six passages par semaine ou à d’autres fréquences demandées par les clients. Nous avons mis en place des points contacts un peu partout dans la ville afin de faciliter les accès aux abonnements » explique Marcellio Tombozara, gérant de l’entreprise solidaire. L’entreprise est également très visible sur internet d’où les clients et futurs clients peuvent demander service.

Défis

Le tarif des collectes des déchets à domicile varie de 3000 ariary à 20 000 ariary par mois. Les déchets sont transportés via des bicyclettes aménagées vers les bacs à ordures de la commune Urbaine de Toliara qui se charge des les ramener, par la suite, à la décharge de Belalanda, située à sept kilomètres de la cité du Soleil.

Sept tonnes par jour sont ramassées par l’entreprise si Toliara compte environ 20 tonnes de déchets journaliers. Cent soixante ramassages par jour sont effectués auprès des ménages, des hôtels et des bureaux administratifs. « Nous aimerions faire plus mais c’est à la limite de nos moyens. L’entreprise a été sur le point de développer un atout marketing pour améliorer les Redevabilités sociales des entreprises (RSE) mais se trouve quelque peu heurtée à la pandémie du Coronavirus » ajoute encore le premier responsable de l’entreprise. Les commerçants des marchés ne sont pas non plus très emballés à l’idée de se faire ramasser les ordures mais préfèrent attendre la commune urbaine de Toliara pour le faire, « afin de ne pas payer pour ce service ». Pourtant, les marchés se trouvent encore dans des conditions malpropres pour ne citer que le marché populaire de Scama en particulier. L’entreprise GreenTsika ambitionne d’élargir ses activités vers d’autres villes telles que la commune de Belalanda qui abrite les sites touristiques d’Ifaty et de Mangily. Le tri des déchets reste en réflexion pour le long terme car ne peut encore se réaliser avec peu de moyens. Bien que sou tenu par l’ONG Welt Hunger Hilfe, l’entreprise continue de rechercher d’autres partenaires pour la soutenir.