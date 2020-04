Andravoahangy – Le marché hebdomadaire revit

La vie reprend son cours, notamment au niveau du marché d’Andravoahangy, les marchands et acheteurs se rejoignent. Hier, beaucoup de monde y sont passés et bon nombre de marchands ont ouvert leurs commerces. Mercredi étant toujours le jour du marché. Florien, qui vend des articles de coutures raconte : « Je suis parti de bon matin chez moi. Je pars à 5h du matin de Ampitatafika. Je marche à pied lorsque je peux le faire». Pour lui, il ne reste plus qu’à se contenter du peu qu’il gagne pour acheter de quoi nourrir sa petite famille. « La vente dépend de l’affluence des clients. Aujourd’hui, je constate que les marchands sont venus nombreux que d’habitude », poursuit-il.

Dans ce marché, presque toutes les marchandises sont étalées. Des fruits et légumes aux articles de quincaillerie en passant par les tissus et les articles de coutures. « Aujourd’hui je pourrais vendre jusqu’à cent mètres d’élastique pour en faire des masques. Mais ce n’est pas comme ça tous les jours. Comme je nourris mes six enfants et petits enfants chez moi, ce que je gagne est minime par rapport à la dépense familiale. Je ne pourrais acheter que quelques kilos de riz », regrette Florien.

Perte

Ce père de famille témoigne des difficultés qu’il vit lorsqu’il ne pourrait pas sortir de chez lui. « Je ne sais pas ce que je vais faire si je ne sors pas vendre mes élastiques et mes différents articles de couture », indique encore-t-il. Ce que je gagne durant une journée détermine ce que ma famille va manger. « Lorsque je gagne un peu, je pourrais acheter quatre kilos de riz avant de rentrer chez moi », enchaine-t-il. Pour d’autres marchands, la matinée du mercredi est l’occasion de vendre le peu de marchandises restées en stock. « On vend à perte le jour où on ne peut vendre qu’ une demi-journée. Je ne peux plus faire tourner ma boutique puisque je ne gagne que 20 000 ariary par jour. Ce qui n’est pas encore suffisant. Mais on peut considérer que le commerce tourne un peu et on gagne plus que les autres jours le mercredi », indique Jaona, un vendeur en quincaillerie.