TRANSPORT – Le projet de train urbain avance à grand pas

L’implantation des gares ferroviaires, qui entre dans le cadre de la première phase du projet Train Urbain, serait achevée bientôt. L’état d’avancement des gares ferroviaires dans le cadre de ce projet indique que certaines gares sont en finition. C’est le cas pour celle d’Anosibe. “On compte trois gares, Soarano, Anosibe et Mandroseza, qui sont quasiment prêtes. Celles qui se situent à Anosibe et Mandroseza sont finies à 98%”, confie une source. À première vue, le hall, ainsi que les structures d’accueil et même le quai qui mesurera à peu près 65 m de long pour Anosibe, sont déjà disponibles. “ Il reste quelques touches de peinture et quelques travaux” enchaîne la source. Ce projet compte à peu près une dizaine d’arrêts depuis Soarano jusqu’à Amoron’ ankona, selon les explications. La section I qui relie Soarano et Amoron’ankona est de 12 km. En ce qui concerne le bouclage des chantiers pour les gares ferroviaires, le délai serait jusqu’au mois de juin de cette année. Toutefois la réception des deux gares d’Anosibe et de Mandroseza se fera sous peu.

Des longs travaux

La première phase du projet comporte la mise en place de passerelles, gares ferroviaires et des dispositifs de sécurité. En 2021, quand le début des travaux a été annoncé, sept loco­motives et wagons ont été reçus. Le projet de Train Urbain a été proposé pour désengorger le trafic routier, qui est parfois encombré par de nombreux véhicules qui circulent dans la capitale. D’après l’annonce des travaux de mise en place du train urbain, ce projet s’effectue en trois phases d’un réseau de 32 km depuis Ivato jusqu’à la Gare de l’Est. La première phase concerne la Gare de Soarano et la Gare de l’Est.