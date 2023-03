TRAFIC DE STUPÉFIANT – Deux barons de la drogue rentrent au Sri-Lanka

Ramenés depuis Madagascar, tôt lundi, Nadun Chinthaka Wickramaratne, alias Harak Kata et Sellapperumage Salindu Malshika Guanaratne, tous deux barons de la drogue sont bien arrivés à Sri-Lanka, hier. Ils ont atterri à l’aéroport de Katunayake avec le vol UL-142 de SriLankan Airlines en provenance de Mumbai, en Inde. Six véhicules de bras armés de l’Unité d’enquête sur le crime organisé les ont récupérés. Au pays, la police est silencieuse et refuse de communiquer quoi que ce soit sur la situation des membres de la pègre qui n’ont pas été rapatriés avec leurs chefs. Toujours en garde à vue ou libérés, personne n’en sait rien. Ce qui est sûr c’est qu’ils n’ont toujours pas été présentés au parquet. Même la sortie escortée des barons du sol malgache a été opérée discrètement. Ni le ministère des Affaires étrangères ni le ministère de la Justice n’ont reçu une demande de leur extradition. La procédure par laquelle les deux grosses pointures de la criminalité transnationale ont été évacuées laisse pantois le corps judiciaire. « Il ne s’agit pas non plus d’une décision d’expulsion du ministère de l’Intérieur car c’est un résident avec visa qu’on expulse et non ce genre de personnes en situation d’extra-territorialité », assène une source bien informée.