TENNIS CLUB DE MAHAJANGA – De nouveaux gradins à la place des anciens courts

Ça y est ! Les locataires des locaux au tennis club de Mahajanga viennent de quitter les lieux pour déménager au nouveau local, situé près de l’hôtel de ville. La démolition des anciens bâtiments dont les restaurants, club house ainsi que les vestiaires, toilettes et salles des jeux, a débuté depuis samedi dernier. Les travaux de démolition de ces anciens locaux ne sont pas encore achevés complètement. Ils sont réalisés par les propriétaires. Toutefois, les occupants ont déjà déménagé et enlevé leurs mobiliers et matériels. Les travaux de construction du nouveau local du tennis club de Mahajanga sont déjà achevés depuis longtemps. Les nouveaux courts de tennis sont également opérationnels. Ce déménagement est nécessaire pour laisser place à la construction des gradins du nouveau complexe multisport, un projet présidentiel. Les trois grands anciens courts de tennis sont déjà aménagés pour accueillir les gradins de ce nouveau complexe sportif. Des travaux de fondation sont déjà en cours au milieu du terrain. Les cocotiers vieux de plus de soixante ans ont été aussi abattus. Il ne reste plus grand-chose de l’ancien terrain et de son aspect d’antan. À sa place sera bâtie une nouvelle infrastructure sportive et de norme internationale. Les infrastructures sportives au tennis club de Mahajanga ont été créées et bâties par les Français avant même l’Indépendance de Madagascar. La rue attenante est également fermée depuis l’année dernière car le grand complexe sportif a besoin d’un grand espace. Rappelons que les travaux de construction de ce complexe multisport accusent un grand retard de quelques années. A l’initial, il était prévu être inauguré en juin 2020, si la démolition de l’ancien gymnase couvert de Mangarivotra a eu lieu en septembre 2019. Les travaux n’ont démarré qu’une année plus tard pour des raisons techniques et financières.