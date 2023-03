Drogue dure, justice douce. L’opinion est passée d’un état à un autre en quelques jours. Tout le monde s’est félicité du beau coup de filet de la police qui a arrêté un baron du trafic de drogue sri-lankais recherché à travers le monde à Nosy Be. Puis la satisfaction a laissé la place à la stupéfaction et à l’incompréhension. Alors que tout le monde attendait le passage du narcodollar sri-lankais devant la justice, la police annonce après plusieurs jours de silence que le sacré client a été rapatrié chez lui avec un autre trafiquant. Le tout s’est fait sans tambour ni trompette. L’opinion est juste estomaquée. Il semblerait que c’est Interpol qui aurait réclamé leur extradition. Information peu crédible dans la mesure où il n’y a pas de coopération judiciaire entre Sri-Lanka et Madagascar et que le trafic de drogue est sévèrement réprimé partout dans le monde. En Indonésie les trafiquants sont punis par la peine capitale, à Maurice c’est la réclusion à perpétuité. Beaucoup de Malgaches accusés de trafic de drogue purgent leur peine à Maurice sans possibilité d’extradition sauf échange de prisonniers entre les deux pays. Aussi curieux que cela puisse paraître, la police attrape tous les trafiquants de drogue en particulier des Africains et des Asiatiques mais on n’a jamais entendu parler de leur procès encore moins de leur condamnation. L’affaire fait grand bruit lors de l’arrestation puis c’est le black out total après une « libération sous caution » . Il ne peut pas en être autrement quand on sait que ni le ministère des Affaires étrangères, ni le ministère de la Justice affirment ne pas avoir été mis au courant de cette extradition en douce. C’est d’autant plus stupéfiant que le président de la République lui-même a déclaré il y a juste une semaine en marge de la caravane médicale, qu’il fallait prendre des mesures draconiennes contre la prolifération du trafic de drogue qui détruit les jeunes. Visiblement il a prêché dans le désert.

Le nouveau ministre de la Justice a également annoncé une lutte sans merci contre la corruption mais apparemment, sa déclaration est tombée dans l’oreille d’un sourd.

On le sait les narco trafiquants sont très puissants de par le monde en particulier en Colombie et au Mexique . Ils ne lésinent pas sur les moyens pour garder leur liberté et continuer leur activité néfaste pour la société. Ils droguent les autorités avec des billets verts pour les chloroformer. Ceci explique cela.