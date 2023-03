RALLYE – CLIO TROPHY – Axel Rakoto débute avec la terre des causses

La saison 2023 sera très chargée pour Axel Rakoto­malala, pilote malgache qui évolue en France. Après une saison en Rallye Nationale 2 séries l’an passé, le jeune pilote de 22 ans disputera cette année la coupe de France sur asphalte et aussi le Clio Trophy terre. Au programme, Alex sera en lice cette saison à cinq manches du Clio Trophy sur piste terre dont celle inaugurale, le Rallye terre des causses d’Aveyron prévu du 30 mars au 1er avril. Les manches suivantes sont programmées presque tous les deux mois. La deuxième, le Rallye d’Aléria Haute Corse aura lieu du 1-3 juin. La troisième et la quatrième se tiendront respectivement les 21-23 juillet pour le Rallye de Langers Haute Marne et les 25-27 aout pour le Rallye de Lozère. Le Rallye des Cardabelles d’Aveyron bouclera en beauté la saison les 6-8 octobre. Il aura comme copilote l’expérimenté Jérémy Pacaud. A sa première saison de rallye terre, «le but est d’emmagasiner le plus d’expériences… un an pour apprendre et le prochain pour gagner et viser dans la mesure du possible le podium dans la catégorie junior» souligne-t-il. Cette même saison, Alex poursuivra son aventure avec son copilote Clément Lionne­ton à la Coupe de France de rallye asphalte N2S. Il aura trois courses dans son calendrier dont la première, le Rallye des Bassins Annonnéen d’Ardèche les 20-23 avril. Il participera par la suite au Rallye du Forez Loire les 22-23 juin et le dernier sur asphalte, le Rallye de Fayence Var les 15-17 septembre.