Présentation de lettres de créance

Deux nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance à Andry Rajoelina, président de la République, hier, au palais d’Etat d’Iavoloha. Il s’agit de Rabab Said Abdou Abdelhadi, ambassadrice d’Egypte, et Ali Bakhshi, ambassadeur d’Iran. Ce dernier était le chargé d’affaires de l’Iran à Madagascar depuis trois ans, avant d’être nommé ambassadeur. La représentation diplomatique qu’il dirige sera aussi compétente pour Maurice, les Seychelles et les Comores.