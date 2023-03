KICK-BOXING – FIHEZAMA – Des compétitions internationales en mai et juin

Contribution à la préparation des combattants. La section kick-boxing au sein du bureau fédéral de l’association nationale Fihezama, concocte des combats de défi. L’évènement se tiendra ce samedi au gymnase de Mahamasina. Quinze combats réservés uniquement aux élites de classe A hommes et dames sont au programme. «Six combattants membres de l’équipe nationale en vue des Jeux des Îles de l’océan Indien participent à ce combat de défi (…) L’objectif est de multiplier le nombre de rencontres pour nos combattants. Ce genre d’évènement servira de préparation aux membres de la présélection nationale, non seulement en vue des Jeux des Îles mais aussi à d’autres compétitions internationales» confie Jean Aimé Ratolojanahary, président de la section kick-boxing au sein du bureau fédéral de la Fihezama. Le kick-boxing fait partie des vingt-trois disciplines sportives de compétition aux prochains Jeux des Îles au mois d’août à Madagascar. «Nous travaillons en étroite collaboration avec la Fédération dans l’organisation d’un tel événement car l’objectif est le même. Les maîtres de salle soutiennent tous l’initiative d’organiser le maximum de compétitions» poursuit le dirigeant. «Les vainqueurs à l’issue de ce combat de défi représenteront la Grande Île à une compétition internationale prévue au mois de mais… Jusqu’ici, deux clubs de la Réunion ont déjà donné leur accord… Un mois plus tard, au mois de juin c’est au tour de la Réunion d’abriter la compétition» a mentionné le président, Jean Aimé Ratolojanahary.